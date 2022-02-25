伊利沙伯醫院迫爆　年老病患苦等2天未上房　家屬怒斥草菅人命

年老病患苦等2天未上房，家屬欲轉院不果，怒斥醫院制度僵化。讀者黃先生向東網求助指，其原居於老人院的年老岳父前日(23日)因發燒而需送院，但救護車卻近6小時後才姍姍來遲，並將岳父送至近日迫爆的伊利沙伯醫院，惟至今(25日)仍未送上病房，家人要求將其轉送至其他醫院亦無果。他批評醫院做法僵化與草菅人命無異，又指早前曾致電院方詢問病人狀況，卻被告知要家屬親自到院，方可透露，形容此安排即是逼家屬去「毒氣室」。

黃先生指其80多歲岳父身體欠佳，需長聞氧氣及插鼻胃喉餵食，自前日獲悉他需由老人院轉送醫院後，太太便冒着染疫風險，趕到伊利沙伯醫院急症室。黃太亦指趕至時，已眼見急症室塞爆病人，護士明言病人人數眾多，恐怕短時間內難以上病房。由於人手不足，護士囑咐她自行照料老父膳食，她當日一直留守至深夜，見老父已退燒，才敢回家休息。惟昨日(24日)因憂心其狀況，黃先生與太太再次致電醫院時，護士卻以病人私隱為由，不再透露其狀況，只表示仍未能安排上病房，如想知更多，需親自到院，太太因此需日日趕往醫院。

黃先生批評「呢家個個都知醫院多細菌，但護士卻反其道而行，叫家屬到院，算點?染左疫，誰負責?」他又批評醫管局，「既然伊利沙伯醫院人多，為何不能安排將病患跨區分流至其他醫院?」，他斥現時全港醫療陷於崩潰，不能接受救護車待6小時後才出現。