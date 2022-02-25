12.6億港元支援旅遊業　邱騰華指關乎業界存亡

疫情持續兩年，本港遲遲未能通關，遊客人數維持低水平，原為經濟重要支柱之一的旅遊業界正處於寒冬。財政預算案預留12.6億港元支援旅遊業界，商務及經濟發展局局長邱騰華今日（25日）表示，該筆支援關乎業界存亡，而政府並未有「放低」旅遊業，亦於財政預算案中加強對業界的支援，包括設立「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」，開發新而具本地特色的旅遊方向，待通關後吸引旅客訪港。

邱騰華表示，過去6輪支援，很多資源直接投放於旅行社、導遊、領隊及旅遊巴司機，令倒閉旅行社數目較預期少，強調業界要保留實力，等待疫情退卻、旅遊業有機會復甦時，才能掌握商機。他指除了短期措施外，亦需要制訂中長遠政策，會按照旅遊業發展藍圖，發展具本港等特色的項目。

撥款當中6億港元用作設立「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」，為期3年，亦撥款6,000萬港元培訓旅遊從業員。計劃與現時「綠色生活本地遊」相似，主題集中於本地的古蹟及文化。邱騰華認為若要繼續發展旅遊業，必須要開發新景點，而該景點需具特色及內涵，並結合傳統交化、中西匯聚、古蹟等，並舉例深水埗曾被國際雜誌評為三大獨色地點之一。他期望計劃能給予旅遊業界新契機。

他解釋，因應全球環境改變，旅客來港不一定以購物為主，尤其通關後料首批來港人士與商務工作有關，但他們仍有旅遊的需求。近年遊客更重視旅遊的體驗，引用旅遊發展局調查指，遊客普遍希望具本港特色、與別不同經歷。他說，除了政府需要更新景點設計外，業界亦需要於帶旅行團中為遊客提供額外資訊，行程，因此需要多培訓從業員。邱又提到過去半年，過半註冊旅行社均嘗試舉辦綠色旅行團，能夠提供不同經歷予本地遊客。

邱強調，雖然現時遊客數字跌極低的情況，但仍然需要維持本地的整體旅遊形象，等待通關後能夠及早歡迎遊客來港。