銀行經理及2中介人涉行賄受賄首提訊　官應控方要求押後至3.17萬再訊

廉政公署前日（23日）落案起訴一名東亞銀行經理及兩名中介公司代表，控告他們涉嫌提供及收受賄款共逾10萬港元，以協助非本地客戶在3間本地銀行開立個人及公司帳戶，並涉嫌在申請開戶時使用虛假文書副本，訛稱有關客戶於開戶當日在香港。案件今日(25日)在東區裁判法院首次提訊，3名被告暫毋須答辯，裁判官應控方要求，將案件押後至3月17日在區域法院再訊。3名被告准以原有條件保釋，並且不得離開香港及不得接觸控方證人。

3名被告依次為陳栢材（男，25歲，香港和創商務秘書有限公司顧問）、黎賜慧（男，38歲，東亞銀行高級客戶經理）及柯莹莹（女，35歲，香港智盈諮詢顧問有限公司營運者）。

他們共被控15項罪名，案發時段為2018年12月24日至2021年3月30日。其中陳牽涉8項控罪，指他曾經向代理人提供利益及串謀使代理人接受利益，總金額超過5萬港元。黎牽涉11項控罪，指他串謀使代理人接受利益及串謀使用虛假文書的副本，涉及總金額逾8.8萬港元。柯則涉及1項控罪，同是串謀使用虛假文書的副本。

案件編號：ESCC423/2022