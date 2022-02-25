涉網上呼籲違防疫規例　茶品店2負責人被控煽動意圖今提堂

警方國安處昨日（24日）下午在荃灣及旺角，拘捕旺角一間外賣茶品店《初凝．芝茶》2名女負責人，她們涉嫌煽惑他人違反防疫規例，包括呼籲不要接種疫苗和虛報打針後出現副作用等。兩人被通宵扣查，同被控「作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪。案件今（25日）在西九龍裁判法院提堂，其中一名被告今早發高燒，須由警方送往醫院，她將於3月3日再被帶上庭應訊，辯方今早仍為她申請保釋，但遭國安法指定法官、署理總裁判官羅德泉拒絕；另一被告則今早未有法律代表到場，須押今午處理。

首被告侯穎欣（25歲）和次被告林宛宜（21歲），2人同被控於2020年10月1日至2022年2月17日期間，在香港作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在Facebook 及Instagram發布陳述和海報，具意圖引起憎恨或藐視中央或香港特別行政區政府、或激起對其離叛，引起香港居民間的不滿或離叛，及慫使他人不守法或不服從合法命令。

辯方今天向法庭表示，首被告昨晚一度不適及須送院，今早她被帶來法院後發高燒，須折返警署及由警方安排送院。辯方表示，雖然首被告未能到庭，將仍接到指示，為她申請保釋，羅官聽取陳詞後拒絕批出保釋。鑑於首被告缺席，她將於3月3日再被帶上庭應訊，聽取她所面對的控罪。

次被告則於今早12時開庭之際，仍未有法律代表，她表示有朋友為她聘請了律師，而她本來亦不知道今早會被帶上法庭，其後一名見習律師進庭，指律師樓今早11時15時許才接獲指示，律師正趕來法庭，而大律師則須下午才能到庭。羅官隨即質疑對方是否知道案件將今早提堂，指其律師樓「唔知幾時開庭，就接左人地單案」，形容這是專業操守問題，要求見習律師致電催促律師，並要求對方「話俾佢知，全部人開住庭係度等佢」。次被告的律師約12時20分到庭，並表示大律師須今午才到庭，申請休庭至2時半。羅官表示不滿，指法庭沒有選擇，又稱如手用比較嚴重的說法，法庭是「被挾持」。

案件編號：WKCC699/2022