商場生意慘淡　獨感冒成藥熱賣　檔販轉售快速測試包

第5波疫情嚴峻，加上政府多項收緊社交距離措施，令眾行業生意慘淡，不少食肆及商場店舖亦紛紛索性拉閘停止營業。不過，正因為爆疫不斷，市區內多間藥房近日卻興起一股搶購藥物潮，尤其專治感冒的成藥更屢屢被搶購一空；灣仔區內亦有檔販變陣，轉賣深受市民歡迎的快速測試包。

今日(25日)中午時，東網記者於灣仔區內一帶巡視，街上人流非常冷清，有不少餐廳亦於已拉閘的玻璃大門外張貼受疫情影響而「暫停營業」的告示。至於仍然營業中的食肆，儘管正值午市時段，生意亦是門可羅雀，未見有增多。有餐廳職員亦私下慨嘆，因為許多商業機構已採取在家工作模式，故以往大排長龍等候入座或買外賣景象已難以復見。不過，另一邊廂，位於灣仔道一帶的鐵皮檔口，有檔販卻借「檢測熱」，轉於檔口以「一百蚊3盒」售賣最近深受市民歡迎的快速測試包。此外，由於爆疫不斷，市面上專治感冒或止痛的成藥於多間藥房均被搶購一空，只剩下空空的貨架。

此外，往日人流如鯽的商場亦變得人煙稀少，荃灣廣場人流更接近「清零」，商場內有一些售賣運動用品店及餐廳亦已索性拉閘停止營業。而觀塘APM狀況亦不遑多讓，午市時段，商場內的餐廳亦相當冷清，只有零星市民入內用膳，有餐廳更是「空無一客」，生意相當慘淡。