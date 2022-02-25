立法暫緩追租惹業主不滿　許正宇拒「包底」

新一份《財政預算案》提出，立法暫緩業主對特定行業商戶追租3個月，按需要可延長3個月，法例在6個月後失效，惟措施引來部分業主不滿，批評許正宇「離地」，稱銀行與業主根本不存在彈性安排還款的空間，又詢問政府會否有「包底」安排。財經事務及庫務局局長許正宇今日(25日)在電台表示，會聚焦協助受疫情影響的行業，初步構思包括《預防及控制疾病規例》第599F章下的表列處所，例如健身中心、美容院及餐飲處所等。

至於會否惠及超市等受疫情影響較少的行業，許正宇指，政策初衷是幫助無法支付租金的商戶，「有頭髮邊個想做癩痢」，所以要視乎商戶的業務情況，看看實際上是否無法支付租金。政府會與金管局商討，在銀行層面為業主彈性處理償還按揭安排，但若業主日後無法追回租金，目前政府沒有計劃「包底」。

許正宇指有關措施是想緩減疫情對商業租戶的影響，希望通過法律作為工具，旨在提供空間讓業主及租客溝通，業主物色租客亦需成本，大家的利益並非對立狀態，若租客在疫情下短期未能交租而被踢走，對業主而言亦不一定是最好的選擇。他又指，若有業主因未能收租，以致按揭供款或周轉出現問題，金融管理局會要求銀行彈性處理。而當局已透過金管局的討論，在銀行層面安排處理業主的按揭問題，而且在法案草擬的時候，當局會研究在甚麼地方優化，作為聆聽社會意見後作出的整全考慮。