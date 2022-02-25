跨境物流未復常　傳港府研東鐵綫運菜　短期內先加強水路運輸

第五波疫情嚴重打亂本地跨境物流，早前鬧出的「蔬菜荒」揭示供港物資不穩。上周五（19日）起以水路運輸以外，東網接獲消息指，港府正研究鐵路運輸，以港鐵東鐵綫將新鮮食物由深圳運抵本港。運輸及房屋局回覆查詢時表示，港府與廣深政府正共同探討透過不同途徑，確保內地供港物資供應穩定。當局另指，短期內可望有更多水路航線開通。

運房局表示，內地到香港的「海上快綫」水路運輸服務已開通，以確保供港貨物穩定。目前每天至少三班駁船服務支援水路貨物供應，包括深圳鹽田國際集裝箱碼頭、深圳大鏟灣碼頭前往香港葵青貨櫃碼頭，以及深圳媽灣港碼頭到香港內河碼頭。

當局又指，特區政府內地供港物資供應工作小組與廣東省政府和深圳市人民政府一直緊密合作，共同探討透過不同途徑確保內地供港物資供應穩定，以及強化港深雙方的緊急應變方案。在內地推行各項疫情防控措施的同時，雙方會繼續保持粵港陸路跨境貨運正常運作，積極探討其他能增加跨境貨車司機人手的臨時措施，以確保陸路供港物資穩定充足。

特區政府會密切監察情況，積極優化跨境運送物資的運作，以及探討不同途徑運送物資。如有進一步保障物資供應穩定的措施，將盡快公布。

另外，港府日前表示，兩地政府正考慮開放蓮塘、香園圍陸路口岸，作為額外臨時緊急鮮活食品口岸，以增加鮮活食品提貨途徑。