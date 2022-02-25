自由度報告香港僅43分　再創新低

總部位於美國的國際性非政府組織「自由之家」（Freedom House），周四（24日）公布2022年全球自由度調查報告，香港分數從去年的52分大跌至43分，是歷年來最差。中國大陸與去年一樣只得9分，台灣以94分奪得亞洲第二名。

報告根據多項指標對210個國家及地區進行評估，按分數分為「自由」、「局部自由」及「不自由」3個等級，100分滿分為最自由，當中劃分政治權利及公民自由兩大範疇，滿分分別為40分和60分。

瑞典、芬蘭和挪威均獲滿分，美國有83分。在亞洲，日本以96分位居首位，台灣則獲94分與去年持平，被列為自由地區。大陸在政治權利範疇得負2分，在公民自由得11分，再被列為不自由。至於香港仍屬局部自由地區，在政治權利僅得10分、公民自由則33分。

報告警告，全球民主已經連續16年衰退，並提到威權愈來愈有可能取代民主，成為國際上國家治理標準模式，當中點名中國和俄羅斯。

● 部分國家及地區的分數（由高至低）

瑞典、芬蘭、挪威：100分

新西蘭：99分

加拿大：98分

日本：96分

台灣：94分

英國：93分

美國：83分

新加坡：47分

香港：43分

中國大陸：9分

西藏、敍利亞、南蘇丹：1分