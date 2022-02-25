12個本港環團發聯署信　促太古可口可樂改用可重用容器

可口可樂公司近期表示，承諾最遲在2030年，全球旗下飲料品牌中，至少有25%採用可重灌或退還的玻璃或塑膠容器，或透過傳統汽水機或旗下自助汽水機，讓消費者能使用可重用容器購買飲品。長春社、綠色力量、綠惜地球等本港12個環保團體今(25日)發表聯署信，冀香港太古可口可樂能跟從及作出配合措施，同時促請政府盡快發布具體塑膠減量、重用率及回收率目標及時間表。

各環團在聯署信指，對可口可樂公司的承諾表示「審慎歡迎」，因該公司為全球最大的即棄塑膠污染者之一，有不少環保承諾均未能兌現；而既然「25%」是全球性目標，考慮到香港較高的社經水平，認為太古可口可樂應更進取，以在2030年前達到超過25%產品使用可重用包裝為目標。

各環團建議，太古可口可樂可鼓勵顧客自備容器，於自助設施購買汽水；若顧客沒有攜帶，可在設施旁租借可重用容器，而非派發即棄杯。團體們又希望太古可口可樂除支持飲料容器回收，亦要確保可回收容器妥善送到回收設施處理，建議每年公布使用可重用容器百分比、實際歸還、重用及重複灌裝等數字，加強公眾信心。

聯署信中另提及都市固廢物收費計劃明年實施，認為其他飲品製造商亦作相類承諾，又促請政府盡快啟動塑膠飲料容器生產者責任計劃的立法程序，並建議將所有類型的飲品包裝，一併納入生產者責任制，杜絕飲品製造商，改以其用不受管制的包裝規避責任。