政Whats噏：新冠肺炎嚴峻 　下月16日立會大會僅處理具立法效力議案

新冠肺炎疫情蔓延至立法會，近日多位議員及立法會工作人員初步確診。立法會內務委員會今日(25日)召開視像會議，內會主席表示現時穩控疫情壓倒一切，本應喺下月16日立法會大會上處理嘅議員質詢及無法律效力議員議案都將會取消，而當日只係會處理政府根據《公共財政條例》動議嘅擬議決議案。

下月16日立法會舉行會議，內會主席指，當日嘅立法會大會只會處理具立法效力事項，即係僅處理財經事務及庫務局局長根據《公共財政條例》動議嘅擬議決議案。呢項議案旨在通過涉款約2704億港元嘅臨時撥款，以便喺新財政年度開始前，政府有足夠資金繼續提供公共服務。

議員質詢及議員議案都被迫取消，議員直接受到影響。其中議員鄧家彪早前就提出有關扶貧政策嘅議員議案，但因疫情爆發，立會縮短議程被押後，眼見不知其議案將會延遲到幾時，隨即提出疑慮，擔心恢復常態後不獲優先處理。內會主席則回應指，大家要理解立法會同事、工作人員等近日出現確診，開會始終要有工作人員返立法會大樓工作，今次取消無立法效力嘅事項都係減低染疫可能性；恢復常態後，議員議案會跟返之前所訂嘅次序處理咁話。

另外，會議上決定就《2022年僱傭及退休計劃法例(抵銷安排)(修訂)條例草案》，及政府當局引用《緊急情況規例條例》押後行政長官選舉日嘅相關事宜，成立兩個委員會審議。議員舉手示意是否要求成立委員會，及加入委員會，而稍後秘書處會傳閱文件，向議員確認委員會嘅人員組成。