35名男子網上識女友慘被騙財　警方搗破詐騙集團

警方針對網上情緣騙案採取「獵星行動」，搗破以豪宅作為詐騙中心的詐騙集團，涉及金額超過1,000萬港元。行動中拘捕4男5女，包括1名集團主腦、5名集團成員與3名傀儡户囗持有人，年齡介乎15至69歲，涉嫌串謀詐騙及洗黑錢罪。

商業罪案調查科警司劉啟鵬表示，去年尾開始展開一項針對性行動，分析大量騙案資料後，成功鎖定一個本地詐騙集團。該集團涉嫌在2020年8月至今年1月期間，詐騙了最少35名男性受害人，年齡介乎20到37歲。他們希望在網絡上認識女朋友，並誤信她們需要財務上幫助，因而被騙。

行動中，警方檢獲大約60萬港元現金、6隻名錶、大量電話、電腦、屬於他人的支票簿，甚至是騙徒用以扮演網上情人的對白劇本，以及用於騙案的文件，例如公司卡片等。劉又表示，涉事的集團有清晰分工，有人扮演網上戀人、有人扮演配角角色去幫手騙錢、有人負責偽造文件增加受害人受騙機會、有人負責處理騙款。

而總督察吳基駿指出，該集團的犯案手法相似，首先會在交友應用程式中假扮為在外國工作的香港女子，與受害人建立關係，得到他們的信任後，建立「類似網上情人的關係」。其後，他們會再用不同籍口借錢，如自己已確診未能回港，積蓄用光需錢周轉原因，要求受害人匯錢。其後，他們會再假裝為該女子的同事，希望幫她們還錢，其後要求受害人匯「保證金」，令受害人經歷兩次損失。

警方的調查亦發現，集團會收買大量傀儡户囗，當受害人入錢到傀儡户囗後，騙徒便會立即利用該些戶口，作出頻繁交易，清洗黑錢，最後安排骨幹成員把騙款從銀行自動櫃員機提取。涉案受騙人受騙的時間短則兩日，長則4至5個月，而涉款的最大一宗騙案涉及一名35歲男子，共被騙去210萬港元。

高級督察張文瀚提到，該類型騙案的騙徒一般會利用社交媒體結識受害人，或自稱是海外專業人士以英文與受害人溝通，並在獲取信任後發展為網上情侶。其後，騙徒會以不同藉口要求受害人匯款，或訛稱有貴重物品從海外寄給受害人等藉口，要受害人墊支款項。他提醒，如市民懷疑對方身份，不妨叫對方開視像通話、可以用對方社交帳戶的照片搜尋使用該照片的人的身份，並在網上情人要求索取金錢時，不要輕易相信，必須核實其身分。