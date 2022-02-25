泰加未為4月到期的士保險安排續保　保監局正了解其財務狀況

泰加的士保險風波未完，保險業監管局今（25日）宣布，泰加未能為於4月到期的的士保險安排續保，將陸續向有關保單持有人發出書面通知。

泰加保險去年叫停所有的士保單後，保監局今年初根據《保險業條例》全面接管泰加的所有事務及資產。

保監局指，泰加早前已宣布未能為於今年2、3月到期的的士保險安排續保。當局目前仍在了解泰加經營及財務狀況，為保障客戶利益，泰加未能為於4月到期的的士保險安排續保。泰加將適時公布有關於今年5月或以後到期的的士保險續保安排。

香港保險業聯會表示，上月初起已安排受影響的士車主，轉投其餘4間的保。截至今月23日，約700份今月到期的保單中，約550份已獲得保險公司承諾承保或簽訂保單；下月約1,000份中，亦已完成約400份。換言之，兩個月合計仍有約750份保單未解決。

該會指，餘下的保單，車主或已自行安排投保、仍在格價或考慮保險公司的報價、考慮將車退役等等。但不論原因為何，假如受影響的的士保險代理或車主欲透過中央

分流機制投保，請盡快提交資料至保監局，以便安排轉保。