醫院及港鐵清潔工患疫高危欠支援　工會請願促納入津貼範圍

有工會今到政府總部外請願，促政府對港鐵及醫院等清潔工加強支援。

疫情來襲前線清潔工首當其衝，惟港鐵清潔工及醫院清潔工卻被政府的支援措施排除在外。有工會今日(25日)到政府總部外請願，認為港鐵清潔工待遇屬僅得最低工資，但每日接觸大量人流風險極高，惟政府日前公布的「防疫抗疫基金6.0」支援措施，卻未有包括醫院及港鐵清潔工。有工會聯同港鐵清潔工向政府遞交聯署，敦促政府將港鐵及醫院等機構的清潔工人納入津貼範圍內。

清潔服務業職工會代表聯同港鐵清潔工程展緯，今日到政府總部外，向運輸及房屋局和勞工及福利局代表，遞交共200名港鐵清潔工聯署。程展緯表示，現時港鐵清潔工人手編制不足以應付工作量，近日於恒安站更有清潔工陸續確診，令前線清潔工作更為艱辛，形容是「一個人做3份工」。

程又指出，外判承辦商要求工友在未獲無染疫證明下仍需上班，罔顧工友健康。程展緯認為，政府理應督促港鐵尊重勞工權益，並需立即指示承辦商停止要求未獲無染疫證明的清潔工繼續上班，並需向前線工人派發足夠的快速檢測包。

清潔服務業職工會總幹事杜振豪則表示，抗疫津貼早前一直未有涵蓋醫院、港鐵、大專院校等保安清潔工人，疫情逾兩年後，「防疫抗疫基金6.0」仍未完善，批評政府高官離地，不解民情。杜振豪嘆謂，醫院清潔工風險極高，但也未能獲得支援，敦促政府擴闊抗疫津貼範圍，令抗疫前線的清潔工人可以得到支援。