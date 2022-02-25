港大下周一起推疫苗通行證　所有進校人士須打針

各學府配合港府谷針方案，香港大學今日(25日)表示，為配合政府的新防疫措施，由下周一(28日)起，分3階段實施「疫苗通行證」，而校園只會對外開放5個入口。首階段由下周一起，所有進入校園的人士須完成接種2劑認可新冠疫苗滿14天；或完成接種一劑新冠疫苗及提供7日內無染疫檢測證明。

港大指，除持有「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」人士及5歲以下小童外，所有進校人士不可再以無染疫檢測證明取代疫苗接種。首階段5至17歲兒童及青少年須接種1劑新冠疫苗，至於獲醫生證明因健康原因而不適合接種疫苗人士，須於校園入口出示7日內的無染疫檢測證明，方可進入校園。

第2階段由4月25日起，進校人士須接種2劑疫苗，且第2劑須接種滿14天；5至17歲人士只須接種1劑新冠疫苗，便符合要求。第3階段由6月底開始，18歲以上人士如已接種第2劑逾9個月，須接種第3劑，如接種第2劑未滿9個月，則須於9個月內完成接種第3劑，

12至17歲人士如已接種第1劑逾6個月，須接種第2劑疫苗，方可進入校園。如接種第1劑新冠疫苗未滿6個月，須於6個月內接種第2劑，方符合第3階段要求。