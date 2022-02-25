《立場》鍾沛權林紹桐涉串謀煽動　4.13再訊

警方國家安全處去年底以涉嫌串謀發布煽動刊物罪拘捕6名《立場新聞》高層或前高層，以及正在還押的前《蘋果日報》副社長陳沛敏，其後落案控告起訴其董事鍾沛權、前署理總編輯林紹桐及其經營公司共一項串謀發布煽動刊物罪，案件今（25日）午在西九龍裁判法院再提訊。正在還押當中的鍾沛權及林紹桐均沒有被帶上法庭，國安法指定法官、署理總裁判官羅德泉將案件押後4月13日再訊，以待控方準備文件，案件擬轉介區域法院處理。

3名被告依次是Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲，無業）及林紹桐（34歲，編輯），他們共被控一項「串謀發布煽動刊物」罪。Best Pencil今天仍沒有公司代表出席，控方表示警方在案件提堂後，曾到公司註冊處查冊，發現Best Pencil仍在註冊名單上，惟林已辭任Best Pencil公司秘書，而Best Pencil亦已通知業主將於今年4月退租。警方早前曾兩度前往其地址，但無人應門，遂將相關文件放進鐵閘，出庭信件亦已透過懲教轉交給鍾沛權及林紹桐。

控罪指，被告於2020年7月7日至2021年12月29日期間(包括首尾兩日)，在香港一同串謀和與其他人串謀發布及/或複製煽動刊物，即具以下意圖的刊物：引起憎恨或藐視中央或香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促改變其他在香港的依法制訂的事項；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；引起香港居民間的不滿或離叛；煽惑他人使用暴力；及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。

案件編號：WKCC 5281/2021