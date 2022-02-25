59人染疫亡　公院超負荷　醫管局籲輕症或無病徵患者勿往急症

新冠肺炎疫情嚴峻，醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻公布，昨日(24日)離世的病人中，有27人住在院舍，5人已打最少一針。其中有41人是65歲或以上，其餘6人包括9歲男童，其他5人介乎48歲至64歲，都是長期病患。另外，因訊息滯後，醫管局再收到2月21至23日期間有12病人病亡，涉及8男4女，年齡為45至95歲，本波疫情314人於公立醫院離世，累計519人死。目前有5,050人在各醫院留醫，竹篙灣隔離設施有1,000人，荃灣社區隔離設施有420人。截至昨晚，有51人病情危殆，48人病情嚴重。

1名5歲女童危殆，她2月24日到瑪麗醫院，入院前有發燒、嘔吐、胸口不適，家人已快測驗出病毒，包括爸爸及外傭，媽媽及家姐也有病徵。她於醫院驗出病毒，也心跳過快，故轉到兒童醫院，目前未知她有無打針。

劉表示，再有30多人入院篩查發現帶病毒，80人列密切接觸者。1957名醫管局員工中招。累計420間安老院舍有員工或院友確診，影響510個員工、1,500名院友。有至少50多間院舍感染人數多於10人。

若兒童有發燒、抽筋、胃口差、嘔吐、呆呆滯滯等警號就要送院。香港兒科學會已有相關指引。兒科隔離設施安排方面，有醫療需要的確診病童會被安排入院兒科隔離設施；若病童照顧者同樣確診，又有能力照顧兒童，醫院可行下會安排他們入住同一病房，方便家屬照顧兒童，但如果家屬無確診，則不建議一同入院，除非有特別原因。暫時有400至500名確診兒童正接受治療。社區還有兒童尚待入院，情況不理想，感到抱歉，當局正尋求更多設施，安排家庭房等。

由於公院人手緊張，劉重申，伊利沙伯醫院及廣華醫院已經爆滿，呼籲無徵狀或輕症患者勿前往急症室，及勿召喚救護車，重申無徵狀或輕症患者不會獲安排留院，到指定診所求診，也可尋求熱線支援。如快速測試驗出病毒，要先安排深喉唾液檢測，並耐心等候，不要到醫院要求檢測，希望大家明白，急診室是留給有緊急需要的病人。快速測試安排方面，如果驗出病毒，應該安排親友代交樽仔覆檢。劉再次呼籲私家市場的同業參與兼職計劃，幫輕公院負擔。