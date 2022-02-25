100億港元發展生命科技　薛永恒指暫不限制單一領域　

「策略性創科基金」由科技園及數碼港物色對香港有戰略價值的科技企業。

新一份《財政預算案》預留約160億港元推進本地創科發展，當中100億港元用作發展生命健康科技，包括在港深創新及科技園設立「生命健康創新科研中心」，供「InnoHK創新香港研發平台」旗下16間實驗室，及8間相關國家重點實驗室進駐。創新及科技局薛永恒今日(25日)指，科研發展一日千里，現階段不會限制這筆款額只專注在某一領域，會與業界及專家探討投資在哪些項目，以免失去其他潛在機會。

薛永恒透過視像形式參與記者會，他指本港的科研成果逐漸顯現，初創企業數字大增，亦有超過10間「獨角獸企業」成立，本港更成為亞洲第1、全球球第2大生物科技集資中心。他提到預算案預留100億港元用作發展生命健康科技，現時未有固定方向投資哪類項目，稱科研發展一日千里，與專家學者商討才有定案。預算案建議成立50億港元「策略性創科基金」則希望找到對香港發展有幫助、協同效應，具有潛力的科研機構，透過基金落戶香港，擴展服務。

至於港府將「大學科技初創企業資助計劃」的每所大學的資助額倍至1,600萬港元。薛永恒指計劃有助推動初創企業將研究成果商品化落地，自推出計劃後截至上月底已支持334間大學相關初創企業，涉及1,500多個專利權產生，提供300多項產品服務，200多間已吸引私人企業融資。局方指，曾獲資助的香港理工大學初創企業所研發的軟性隱形眼鏡及眼鏡鏡片已推出市場，其有助紓緩兒童近視加深。

薛認為本港大學的科研實力強大，但需轉化成應用科技商品，需要政府在資金上的支持及研究人員的努力，亦需要私人企業參與，期望計劃的配對基金能吸引到私人企業融資。他說，政府會「一對一」資助，即，當私人企業提供融資，計劃將提供與私人企業同額的資助金，每間大學的初創企業最多可獲150萬港元資助。

預算案亦預留6億港元作全面的電子政府審計並提升服務，政府資訊科技總監林偉喬指出，政府正建立共用區塊鏈平台，會在今年投入服務，將連同金管局的轉數快平台，令政府部門善用最新科技，較快及較便宜建立系統，期望3年內能夠達致的 相關水平。他又說，未來除了受到法律原因的牌照申請，所有牌照將可電子申請

創科局副局長鍾偉強日前染疫，薛永恒說鍾偉強曾經工作上接觸，創科局又有多名職員亦不幸染疫，為審慎起見需留家工作，並已進行核酸檢測，每日亦會進行快速測試，暫時快速測試及核酸檢測均未發現染疫。