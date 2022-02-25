阻警入店搜人店東姊弟阻差罪成　上訴高院押後判決

2019年10月警方屯門大興行動基地傳出不明氣體，有居民不滿到場示威並爆發警民衝突。及後警方指疑有示威者走到一間食店，要求進店搜捕但遭女店東與其胞弟阻撓，最終兩姊弟拘捕。他們經審訊後均被裁定阻差辦公罪成，被判監21天。2人不服定罪並於早前獲准保釋等候上訴。高院原訟庭法官黎婉姫今（25日）開庭聽取控辯雙方就上訴的陳詞後，決定押後裁決，2人獲准繼續保釋。

本案2名上訴人分別是日式餐廳「東台屋」的女店東魏素香（37歲）及其胞弟魏偉才（26歲）。他們被控於2019年10月30日在屯門良德街珀御的店舖外，故意阻撓在正當執行職務的警長趙文龍及其他警務人員。辯方今早於庭上再播放當日由警方拍攝片段、店舖閉路電視片段及新聞片段，指2名上訴人只是向警方作出詢問，並無對蓄意阻撓他們。

上訴方律師指片段中可聽到包括趙警長等警員曾提過懷疑有逃犯走進店內，要進店搜查，2人亦不爭議警員有權入內搜查。不過2人指雖然現場附近確有人示威但與店舖有一定距離，警員向他們稱要搜捕「跳舞」的人士，故感到奇怪並作進一步查詢及要求警員出示委任證，並非蓄意阻撓警員執行職務律師更問「係咪市民就無權問點解？」，認為2人有權發問，並不構成法律上的阻撓。律師指趙警長作供時稱有清楚向2名上訴人解釋相關法律條文，但所有片段均無拍到該情況，且從片段錄到的聲音，可辨認出警方制2名上訴人時，趙曾向2人爆粗稱「x你老母」。但趙在庭上仍否認此事，可推論其證供均不可信。

律政司一方回應指，即使片段沒有拍到趙向2人解釋相關法例，甚或趙確沒說過該些話，片段確拍到趙等人有說過要進店搜捕逃犯，其要求相當清晰，兩名上訴人根本毋須進一步詢問。2人向警方作出的一連串查詢，律政司一方認為根本是刻意刁難警方，且早知問題的答案，故認為2人是蓄意阻撓警方。

案件編號：HCMA 404/2021