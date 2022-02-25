政Whats噏：財會傾上調綜援及公共福利金　林琳疑搞錯議題問錯問題

立法會財務委員會今日(25日)召開會議，審批有關上調綜援計劃標準項目金額，及公共福利金計劃津貼金額，勞工及福利局派代表出席視像會議。但點知有議員疑似搞錯議題，又或者仲研究緊財政預算案，喺會議上問咗啲唔係好關事嘅問題，令氣氛相當尷尬。

話說會議上，議員林琳發言時提出3個問題，包括問及政府為公務員提供乜嘢培訓，如何配合智慧政府提升公共效能；財政預算案預留6億元進行全面電子政府審計會否分階段檢視；將成立嘅「數字化經濟發展委員會」有冇開支細項等。

出席會議嘅勞工及福利局副局長何啟明收到提問後當堂呆咗，回應指「我諗今日係審理關於綜援金額，議員提問預算案款項同埋部門計劃等，呢一刻就冇資料，可能特別財委會相關同事答就先會清楚啲」。

財委會主席陳健波都話，「今日就傾綜援嗰啲問題嘅...」講到一半，林琳就好快咁話「OK知道！」陳就話「不如跟返呢個(綜援)問啦好冇呀？」只不過，林琳就冇再追問，霎時間會議鴉雀無聲。陳見狀就打圓場，話「如果你冇問題，就之後再安排喇好嘛？」隨即安排下一位議員發問。

另外，議員黃元山發言時就明言要「借題發揮一下」，講及安老院舍物資不足問題。陳健波聽後指，希望大家明白時間有限，知道議員關心疫情，但呼籲議員千祈唔好仿效，唔好再借題發揮喇。