合併普通和高額長生津未有確實時間表　議員質疑局方拖延

政府於去年的施政報告中公布4方面扶貧策略，其中包括合併普通和高額長者生活津貼。立法會財務委員會今日(25日)召開視像會議，審議並通過由本年2月1日起，把綜合社會保障援助計劃標準項目金額和公共福利金計劃津貼金額上調2.6%，預計會為政府帶來每年額外15億8,000萬港元的財政承擔。不少議員不滿政府未有交代合併普通和高額長者生活津貼的詳情，要求政府交代準確時間表。

議員田北辰指出，政府早前稱合併普通和高額長者生活津貼將會在本年下半年落實，質疑政府可否於7月就開始實施，批評政府現時都未有準確實施月份，直言「咁簡單嘅嘢都要跟以往說法，財委會咁開會有咩意思呀？」議員林振昇亦指出，倘若措施到7月未能實施，甚至拖至年尾，政府應補貼中間差額。議員楊永杰則指出，政府雖將合併普通和高額長者生活津貼，但疫情嚴峻，不少銀行關門，長者或許未能到銀行提款以幫助生活。

勞工及福利局副局長何啟明指，合併普通和高額長者生活津貼的計劃會在下半年實施，但沒有辦法答應議員計劃在7月份啟用，但會盡快做到，現時沒有任何阻滯。他又稱，會與財經事務及庫務局商討，讓長者可以領取現金，但同時又可以確保防疫工作順利進行。

另外，社福界議員狄志遠指出，雖支持本次跟隨基本物價指數，調整綜援及公共福利金金額，但指出基本開支預算是1996年的「產物」，社會生活模式改變很大，希望政府檢討及作出調整。何啟明回應指綜援是市民保障最基本底線，而政府對不同人士有其他支援，調整機制要視乎是否有需要，但歡迎議員在福利事務委員會再作討論。