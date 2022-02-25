前區議員盧俊宇涉訛稱遭截查　誤導警方罪成

前屯門區議員盧俊宇前年11月在Facebook發文，訛稱在元朗警署外遭警察不當截查，指摘「黑警濫捕」。警方就此調查時，盧繼續虛假陳述，因而被控一項有意圖而提供虛假資料企圖誤導警務人員罪。盧昨日（24日）不認罪於粉嶺裁判法院受審，裁判官水佳麗押後到今天（25日）裁定他罪成。裁判官指他犯案時正處社會運動時期，仇恨警察情緒高漲；被告無中生有，行為不負責任，更火上添油。裁判官明言考慮判處即時監禁，但仍准盧保釋至3月18日判刑。

39歲被告盧俊宇，被控於2020年11月23日，在屯門湖翠路2號美樂花園商場地下39號鋪外提供虛假資料，即他曾於2020年11月21日於元朗警署外被警察截停及搜查，意圖及故意而誤導警長文嘉明。

裁判官裁決時指，被告於犯案日晚上在Facebook發文，訛稱當晚8時在元朗遭警察不當截查。惟根據被告的交通紀錄及相關閉路電視可見，被告早於當晚7時已經離開元朗，到旺角參與家庭飯局，故裁定被告聲稱遭截查一事是虛假資料。

裁判官續指，被告接受文警長調查時，仍稱貼文的內容真實發生。即使被告說不願詳談事件，但這只是他想自保，迴避警長查問的託詞，故肯定被告誤導警長。其行為在當時社運背景下，加劇社會對警察的仇視，警方需要對此展開調查，會造成妨礙或拖延達致公平目的，故裁定被告罪成。

裁判官於裁決後反駁辯方指稱，指本案情節不算嚴重的說法。裁判官指被告的行為在當時社會背景下不負責任，表明會考慮判處即時監禁，但指「你係區議員，或多或少有對社會有貢獻。」故為被告索取感化及社會服務令報告後再作判刑，但仍強調「唔好有太多幻想」，報告僅供參考。

案件編號：FLCC 701/2021