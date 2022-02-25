2021年下半年共1916人患結核病　3至24歲佔82宗

衞生署衞生防護中心胸肺服務今日(25日)公布2021年下半年學校結核病情況。胸肺服務在2021年7月至12月共接獲1,916宗結核病呈報個案，其中年齡介乎3歲至24歲的個案佔82宗(4.28%)，校園出現共涉及6人的2個群組(各由3宗個案組成)。中心呼籲市民，特別是學校管理層、學生及家長應時刻保持個人及環境衞生，提防結核病。

在2019年和2020年，3歲至24歲年齡組別的結核病個案，佔呈報個案的比率分别為5.37%和4.39%。衞生署指，本港結核病呈報率在過去數十年持續顯著下降，但現時結核病仍是全球流行傳染病，組群個案在校園時有發生，盡早發現病例及適時進行抗結核藥物治療是最重要的防控措施。

該署指，結核病是經空氣傳播的疾病，當結核病人咳嗽或打噴嚏時，所產生含有結核菌的小點便會於空氣中散播，旁人吸入小點或受到感染，但一般而言，與病人長時間接觸才是有效傳染的最重要條件。

市民須繼續保持對結核病的警覺性，培養良好生活習慣，包括均衡飲食、戒煙戒酒、並配合適當運動和休息。市民如有長期咳嗽、痰中帶血、消瘦、發燒和午夜盜汗等徵狀，便應及早求醫。若不幸染上結核病，便應注重呼吸道衞生和咳嗽禮儀，並在監督下接受治療。