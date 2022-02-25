毒販假冒外賣員　海關筲箕灣拘無業男檢值2600萬可卡因

海關毒品調查科人員，今日(25日)在筲箕灣一帶進行反毒品行動，至下午約3時半，關員目擊一名頭戴電單車頭盔、手持1個食物外賣袋及2個環保袋的形迹可疑男子，準備步入筲箕灣道241至249號一幢大廈內，隨即上前把他截停搜查。

關員搜查該名男子的隨身物品，並在上述3個袋內，檢獲共約24公斤的懷疑可卡因，隨即將男子押解至其租用的大廈單位，惟在屋內未有發現任何違禁品，案中檢獲的毒品總值約2,600萬港元。

海關毒品調查科指揮官方向榮指，被捕男子25歲，報稱無業。根據調查顯示，該單位租用數個月，疑為一個毒品儲存及分銷中心，相信被捕男子剛剛在外取得涉案毒品，再運返涉事單位儲存。另外，關員在附近尋獲一輛屬疑犯名下的電單車，惟經搜查後無進一步發現。

方向榮續指，今次毒販以食物外賣員的身份作為掩飾，犯案手法較為罕見，利用電單車販毒亦增加執法人員的偵查及跟蹤難度，將繼續追查毒品來源及去向。根據香港法例，販運危險藥物為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。