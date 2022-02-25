梁卓偉不排除每日死亡數字達3位數　率港大師生協助防疫

本港疫情每日屢破新高，公立醫院嚴重超出負荷，大量染疫長者需風雨間於醫院外露天等候。為了適切照顧染疫長者需要，社署在觀塘彩榮路體育館設立的暫託中心正式投入服務，目前逾百名染疫長者已入住。另外，中心內暫邀請了24名香港大學醫學院師生協助，包括12名高年級護理系學員。有學護表示，因現時嚴峻的疫情而慘不忍睹，望可運用所學而盡一分力。

香港大學醫學院院長梁卓偉今日(25日)到彩榮路體育館暫託中心視察，近日死亡數字已破早前港大醫學院的醫學模型推算上限，預料未來兩三星期極有可能會再破新高，不排除每天的死亡數字更可高達3位數。

場內有關的感染控制屬高規格，各項設施亦達標，清潔工作做得十分好，形容「其他氣味咩都聞唔到，你只會聞到1：49的漂白水氣味」，又呼籲鄰近居民大可放心，直言場內患者擺放安排嚴謹，指自己亦需要花3分鐘，乘搭兩層升降機，才到感染區域。

梁卓偉表示，現在仍在摸索階段，惟他發現場內不少長者都有長期服用藥物習慣，故有醫護人員照顧的需要。有見及此，港大醫學院暫派出24名，包括12名高年級學護及12名資深醫護駐場，為長者作臨床評估及照顧醫療所需，若情況不穩，會召救護車送院急症室作即時治療；另設臨床醫療管理電腦系統接駁中心，負責查看長者電子病歷，以處方所需藥物。

人員安排方面，他透露，每日分兩更，每更為12小時，早更會安排1名資深醫生、4名護士及6名學護協助；夜更亦同樣有1名資深醫生駐場協作，另加2名護士及6名學護駐場，同時亦有4名人員作其他日常支援，如協助病人轉身、餵藥等。

3名協助中心運作的港大醫學院護理系5年級學生均表示，得知現時疫情非常嚴峻，眼見醫院設施和人手未必足夠，大量長者需於天寒地凍的情況下露天等候，故感到痛心，冀利用空閒時間，運用所學為擊退疫情盡一分力。