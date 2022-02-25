國際學校冀3至4月如期考試授網課 　教育局考慮彈性處理

全港學校包括國際學校需提早於3、4月放暑假，以騰空校舍作隔離或檢測中心等。不過，多間國際學校向教育局反映，提早暑假打亂考試及師生夏季回鄉探親等安排，期望可以按原有時間表，繼續上網課及考試。教育局回覆查詢表示，會考慮如何靈活彈性處理，參考業界意見後會盡快公布細節。

據了解，多名國際學校代表前日(23日)與教育局進行視像會議，多間學校表示提早放暑假會對其造成負面影響，3至4月學校若完全停止運作，難以安排學生在學校考國際試；教師及學生無法在原定暑假回國探；引起教師人手編配及僱傭合約問題，因國際學校教師一般在6、7月完約，之後可能會離港，而新教師亦未趕及到任。此外暑假進行的校舍維修合約法律問題等。

有學校向家長發信，稱目前仍計劃在3至4月進行原有的網課，或調動復活節假期配合全民強制檢制，並按原定時間表於3至6月進行公開試，維持6月底開始暑假，讓師生回鄉探親。

教育局回覆查詢表示，局方一直與學校保持聯絡，就國際學校不同情況和需要，會考慮如何靈活彈性處理，並參考業界意見後盡快公布細節。