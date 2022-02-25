港府跪低承認快測結果　營辦商檢測中招個案直接視為確診

新冠肺炎疫情持續，快速測試中招人士過往需要再提交樣本，如深喉唾液樣本等，進行核酸檢測以確認結果。為免資源重疊及耽誤時間，政府今日(25日)公布，計劃容許快速測試驗出病毒人士，可透過網上系統直接登記結果，而毋須經過核酸檢測重覆確認，便可被直接視為初步確診個案作後續跟進，以加快支援確診人士。相關安排及系統仍在準備階段，詳情容後公布。

現時由檢測營辦商進行的樣本檢測若驗出新冠病毒，會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢，以確認結果。同樣，為免資源重疊，政府即日起會減省衞生署公共衞生化驗服務處的覆檢程序，直至另行通告為止。現時已由檢測營辦商檢測為染疫的個案會立即獲後續跟進，而日後檢測營辦商的核酸檢測的染疫個案亦將直接視為確診。

本港自2月份以來，檢測合共超過460萬次，過去7天平均每日為超過20萬人採樣，惟檢測需求隨着疫情上升與日俱增，核酸檢測樣本的化驗工作嚴重超出負荷，大量樣本仍有待檢測。

食物及衞生局、環境保護署和民政事務總署按污水監測等風險評估，透過物業管理公司及地區組織等，已向有關大廈的住戶、清潔及物管員工派發超過130萬套快速測試套裝。