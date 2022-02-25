東網深入病房前線　天水圍醫院改裝迎新冠病人　急症室維持運作

為應對近日嚴峻的疫情，天水圍醫院明晨(26日)零時起，全院約300張病床開始轉為接收新冠確診病人，以更集中人手及資源處理病人；急症室則會維持運作，救護車會繼續將有危急醫療需要的病人送往天水圍醫院，其餘病人會直接送往屯門醫院；而目前正留院的病人亦會陸續送往至其他公立醫院，以騰出病床接收新冠病人。

東網記者今日(25日)深入抗疫最前線，現場所見，天水圍醫院6樓和7樓的4個病房分別改為「第二線隔離病房」；5樓亦增設急症科臨時觀察病區。天水圍醫院的告示牌上亦寫上4個，分別分布於6樓A、B房及7樓A，B房的「第二線隔離病房」，7樓樓層塗上深藍色，而6樓則塗上淺藍色，門上更貼有「不准探訪、謝絕探訪」等告示，至於房外亦設有保安駐守，除相關的工作或醫護人員以外，外來人不准逗留或拍攝。

天水圍醫院新聞主任向記者透露，院方近兩日已將普通病人轉走，今晚不會即時大量輸入確診病人，需要時間改裝病房設施，詳情稍後公布。記者眼見天水圍醫院玻璃窗正改裝通風系統，傍晚6時左右，有多輛小巴將天水圍醫院內的病人接走。

天水圍醫院已根據感染控制為患者制訂了進出醫院的指定路線，避免與急症室和專科門診的患者重疊，以保護患者、員工和社區居民的健康。醫院亦加強通風系統，並為員工提供適當的個人防護設備和感染控制培訓。

天水圍醫院行政總監莊義雄醫生表示，專科門診仍維持服務，病情穩定的病人可獲安排免診症補配藥物；另外，已預約該醫院的專職醫療、放射科及透析治療服務病人，亦將安排轉至其他醫院就診或改以視訊會診，相關工作人員稍後會通知病人有關安排。

醫管局重申，現時各公立醫院均非常擠迫，呼籲病情穩定的病人，請盡量使用普通科門診及私家家庭醫生服務，避免加重急症室的負荷；確診冠狀病毒病人，如病情穩定亦應盡量留在家中等候衞生防護中心的安排；至於輕症人士，則建議到指定診所預約求診。