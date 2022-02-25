3.2起入法庭最少須打1針　新聆訊及死因研訊延期　其他如期進行

因應衞生情況和相關發展，司法機構今日(25日)公布，自3月2日起，在其轄下14個處所的室内範圍全面實施「疫苗通行證」的安排，所有人士必須接種最少一劑新冠疫苗，才會獲准進入法院大樓。原訂至今年4月底展開有陪審團參與的新聆訊及死因研訊一般將會延期，除非法庭另作指示。所有其他法庭聆訊一般將繼續如期進行，除非法庭另作指示。

12歲以下的兒童、持有「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」的人士、當天必須到法院大樓辦理法庭事務的法庭程序與訟各方或證人、事先獲得主審法官或司法人員准許出席聆訊的法律代表、或於3月2日前已展開聆訊的陪審員可獲豁免

司法機構會在法院大樓的入口主動進行查核，除上述獲豁免人士外，所有擬進入法院大樓的人士，須出示疫苗接種紀錄或豁免證明書及儲存在「安心出行」或透過「智方便」、「醫健通」等流動應用程式展示的二維碼；或以紙本紀錄展示的二維碼，以供司法機構人員查核。

除獲豁免人士外，凡疫苗接種紀錄或豁免證明書沒有包含二維碼的人士，必須在指定紀錄表格上登記個人資料，並向司法機構人員展示相關身份證明文件，以作核實。

另外，3月2日起，各級法院的登記處和會計部、各個為法庭使用者及公眾提供支援服務的辦事處將進一步縮短辦公時間，等候處理的時間或會延長。