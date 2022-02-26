9人灣仔涉違禁令　警檢控1負責人8男女罰款

灣仔分區牌照組及灣仔分區巡邏小隊聯同機動部隊，昨日（25日）於區內展開代號「松塔」及「五角」的反罪惡行動，打擊區內罪行及針對區內領有酒牌的場所作出突擊巡查，並提醒食肆持牌人及市民嚴格遵從防疫規例。

行動中，警員於灣仔日街1號發現4名外籍女子，年齡介乎30至32歲，於上址飲酒並沒有保持社交距離，她們涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警員遂向她們發出定額罰款告票。

同日晚上約7時，警員於灣仔駱克道48至50號發現有1名48歲外籍男子及1名46歲外籍女子沒有佩戴口罩及吸煙，他們涉嫌違反《預防及控制疾病（配戴口罩）規例》（第599I章），亦遭警員發出定額罰款告票。

另外，亦於當晚約10時，警員於銅鑼灣謝斐道482號一商場內發現有場所仍違規營業，涉嫌違反《預防及控制疾病》（規定及指示）（業務及場所）（第599F章），警員遂向處所內的一名32歲男子及一名21歲女子發出定額罰款通知書。該場所的26歲男負責人則涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），他將會被警方檢控。

新冠肺炎疫情持續2年，近月更有變種病毒襲港，爆發第5波疫情。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於2人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。