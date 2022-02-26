青協擴大服務範圍抗疫　包括情緒支援

青年義工響應「愛心響鈴大行動」，致電有需要的長者和基層家庭。

因應第五波疫情持續嚴峻及市民的急切需要，青協發起全城「愛心響鈴大行動」，將服務範疇持續擴大，包括從情緒支援、視診服務、短期住宿、物資轉贈、就業諮詢五方面，提供多項支援服務。青協呼籲最少10,000位青年會員及聯繫網絡，以至青協員工，上下一心支持社區共同抗疫，在疫情中主動送上愛與關懷。

情緒支援方面，總動員青協的青年義工、會員及所有同工主動致電最少10位身邊認識的人士，特別是長者、基層家庭和文憑試考生，關心他們在抗疫中的需要並給予情緒支援。經社工評估和轉介，免費提供心理、中醫及西醫視像診症，另設有藥物配送服務。

青協開放部分營舍作短暫租住，對象為沒有感染新冠病毒，而有緊急情況的家庭，例如擠迫戶、高危行業之家人等，同時需社工評估和轉介。參考早前收集到逾1,000位長者及基層家庭的需要，積極聯絡各供應商及熱心人士，捐贈短缺的抗疫物資，包括快速測試套裝、小童及大人口罩、消毒用品、智能電話、餸包等。

為待業及失業青年提供就業機會及支援，網上舉行就業諮詢。協助自由工作者了解「防疫抗疫基金」撥款申請及相關資訊。另為青協賽馬會社創中心的初創青年租戶，推出短期部分租金減免。為參與「香港青年創業計劃」的青年，提供延期繳還貸款措施，緩解他們的財務壓力。