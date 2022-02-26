導彈擊中基輔高樓　烏克蘭累計198平民亡

俄羅斯繼續對烏克蘭首都基輔採取軍事行動，市內多處由周五（25日）深夜至翌日凌晨不停傳出炮火聲。一座位於國際機場附近的住宅高樓，周六（26日）早上被導彈擊中，牆身被炸爛。有傳俄軍約100輛裝甲車正向基輔方向進發。

基輔住宅高樓被炸後，烏克蘭外長庫萊巴要求其他國家全面孤立俄羅斯、驅逐俄羅斯大使、對俄實施石油禁運，「毀壞它的經濟，停止俄羅斯戰爭罪行」。他形容基輔是和平城市，並在俄羅斯地面部隊及導彈攻擊中，再次幸存下來。

基輔附近一個空軍基地被俄軍佔據，有指俄軍企圖空襲基輔郊外東北面的第6熱力發電廠，但被烏軍防空部隊擊退。基輔市政府周六指市內街頭發生戰鬥，呼籲民眾前往避難所，或留在家中遠離窗戶和陽台，並用可防子彈的物品自保。

烏克蘭軍方周六透過Facebook發文表示，俄羅斯部隊試圖攻擊位於基輔市中心西側勝利大道（Victory Avenue）的一個軍事單位，但已經被擊退。烏克蘭衞生部門同日表示，戰事至今已經有198名烏克蘭平民在俄軍的侵略行動中被殺。

美國一名高級國防官員表示，烏克蘭的抵抗超出俄羅斯預期，俄軍持續努力向基輔推進，但速度沒有預期快，各條戰線推進情況不同，俄軍攻勢有所減弱；又指烏軍奮力抵抗，指揮及控制完好無缺，領空亦未被俄控制，但俄羅斯目前只使用三分之一的兵力，未調動在邊境部署的大部分兵力以及電子戰的能力。

另外，俄羅斯國防部周六表示，周四（24日）對烏克蘭採取軍事行動以來，利用空射及海基巡航導彈摧毀對方821處軍事基礎設施，又摧毀烏軍87輛坦克、28個多管火箭炮系統、8艘快艇，同時擊落7架戰機、7架直升機、9架無人機。烏克蘭軍方稱俄方至今損失逾3,500名士兵、14架飛機、8架直升機、102輛坦克。