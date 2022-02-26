東方日報A1：抗疫朝令夕改　人都癲

「疫港」昨單日確診首次破萬，新呈報個案則接近2.2萬宗，兩者均創抗疫兩年來新高，相關數據勢令未來一周疫情出現幾何式上升！衞生署衞生防護中心昨日承認數千私家化驗所的樣本尚未送到政府化驗所，連日來又累積、尚未確診的樣本超過兩萬。專家指衞生署一律覆檢又令不少檢測結果被滯後，推算第5波疫情已令香港出現20萬宗確診個案，斥本港檢測速度如第三世界。食物及衞生局昨晚終為「人為滯後」拆彈，宣布稍後將直接確認營辦商的檢測結果，甚至會直接承認快速檢測結果，詳情有待公布。抗疫朝令夕改，政策如無人駕駛，變成瘋狂世界！

食衞局昨晚表示，檢測需求與日俱增，對化驗工作造成極為沉重的壓力，大量樣本有待檢測，部分市民採樣後多日未收到結果，情況並不理想，故將更新檢測服務的優次和方式，包括豁免快速測試驗出病毒的人士進行核酸覆檢，他們可直接網上登記結果，毋須經核酸檢測確認，就可被直接視為確診個案；而檢測營辦商的核酸檢測樣本如驗出病毒，也毋須交衞生署覆檢，會直接視為確診。

此外，圍封強檢樓宇的後續檢測，可用快速測試代替；高風險地點，例如出現多個病例的食肆會獲發快速測試套裝，取代強檢；高風險從業員，例如檢疫中心、機場員工的強檢，會由現時的每2至3日一次，改為7日一次，檢測周期中須進行更頻密的快速測試。

政府遲來的拆彈，料令本港被人為滯後及積壓的個案在未來一周「爆炸式上升」。衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日公布，本港新增10,010宗確診，其中4宗為輸入個案，其餘均為本地感染。全日呈報個案達21,979宗。截至前日，有超過420間院舍出現員工或院友染疫，包括超過510名員工及1,500名院友。至少50多間院舍感染人數多於10人。

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，昨日再多47人離世，年齡介乎9至100歲，除了前日已公布、本身有肌肉遺傳病的9歲男童，其餘都是長者或長期病患，只有5人曾打針。本周一至三再有12人死亡，屬滯後公布，本波疫情有314人於公立醫院死亡，累計519死。另有逾6,000人於醫院或社區隔離設施留醫，其中51人危殆、48人嚴重。至於染疫的醫管局員工增加至1,957人。

此外，醫管局獲李嘉誠基金會捐款5,000萬元，促成公立醫院轉介病人到私家醫院接受預約手術，計劃首階段涵蓋接受心血管檢查和介入治療的冠心病病人，預計有逾200人，他們只須繳付公立醫院的4萬元手術費，餘額由基金會支付，如病人領取綜援或高額長者生活津貼，則可獲豁免費用。參與轉介計劃的私家醫院包括養和醫院、港怡醫院、香港中文大學醫院、聖德肋撒醫院及寶血醫院。劉透露，下一階段會覆蓋指定癌症病人。由昨夜起，天水圍醫院全面接收新冠病人，大約有300張床，以集中資源。

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