粉嶺3.5公頃土地已平整　齊水電煤　短期內可建方艙醫院

新冠肺炎疫情持續，政府前日(25日)宣布在本地8個地點興建社區隔離及治療設施，其中一個佔地約3.5公頃的選址，位於位處粉嶺北新發展區馬適路旁。租出該地的私人發展商新世界發展表示，該址已完成平整工程，而基建配套齊備，包括有道路連接，以及水電煤供應，爭取在最短時間內可完工。

新世界發展表示，自從本周中獲政府通知借用地皮後，已立即派員以大型機器清理現場，爭取時間讓政府相關部門及專家，開展建築工程，加快進度。同時，已即時向有關部門及專家提供之前的地皮圖則，地皮界線，排水系統圖則等，讓承建商立即動工，興建方艙醫院，加快興建速度。該集團又指，正檢視旗下其他地皮的狀況，若疫情持續嚴峻，醫療系統及床位不勝負荷，將全力支持政府興建更多方艙醫院或隔離設施。

另外，新世界發展將借出一些酒店房間，向前線醫護人員提供免費住宿服務，有關安排正與醫管局商討。集團亦已向非牟利機構及醫護人員捐贈大量抗疫物資，包括快速抗原檢測包、血氧計、保護衣等。