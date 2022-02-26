疫情大爆發政府狂谷針　孔繁毅：建議強制巿民接種疫苗

第5波疫情如海嘯式爆發，政府順勢谷針，一針接一針，聯合科學委員會建議成人打完第2針後，3個月可打第3針。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今日(26日)在電台節目他表示，抵抗新冠病毒的關鍵是接種第3針疫苗，注射3針後，中和抗體及刺突蛋白都會提升，能減少重症及死亡風險，建議強制市民接種，特別是長者。至於兒童打第3針，孔稱可在大腿接種，以減少整體副作用及減少心肌炎的機會。

孔繁毅指出，過去兩年兒童的免疫系統發展較慢，遇到新的Omicron變種病毒，身體反應會很大，病毒量可能較高，致腦部出現炎症，亞洲人較多出現免疫缺憾，他呼籲家長盡量帶子女接種疫苗，如家中有0至2歲幼童，其他家人及接觸者應打齊三針，使家庭有保護幼童免疫屏障。

另外，兒童免疫及傳染病科專科醫生何學工表示，當傳染病感染人數基數大時，兒童病情嚴重個案是必定會有，過去兩年多的疫情，本港兒童較少與包括流感等病毒接觸，估計第5波疫情令多名幼童病危，與疫情期間過份保護小童有關。