急症室超負荷　昨錄5149人次求醫　市民續戶外候診

第5波疫情未見頂，單日確診人數已破萬，公營醫療體系崩潰，連日來有不少到急症室求症的市民，在醫療人手及資源「爆煲」的情況下，只能在醫院外等候。今（26日）天氣回暖，大部分地區有陽光，惟對在伊利沙伯醫院、東區醫院，及廣華醫院外等候的病人而言，仍然涼風陣陣，有長者躺在床上輾轉翻側，蓋着厚厚的毛氈仍無法安神，亦有不少市民到場希望求醫，但需要在院外的帳篷內等候。

東網記者在今早約9時到伊利沙伯醫院的急症室外視察，發現急症室的登記大堂已放置了數張臨時病床，十分擁擠，而在場身穿全身防護裝置的醫護人員疲於奔命，急忙照顧着院內的患者。在院內病床爆和的情況下，院外仍有約十名正在等候的市民，有人情況較嚴重需臥床休息，亦有人在帳篷內聽取醫護人員指示。

另一邊廂，廣華醫院在早上約8時半亦有約20人等候，他們多坐着休息，有人需蓋着毛氈，亦有人站在帳篷內，聽取醫護人員建議。事實上，早在凌晨約1時，東網記者已在東區醫院外發現數個正在候診的長者，有人需要蓋着數張毛氈，有人不斷咳嗽，在晚風來臨的時刻令人憂慮。

據醫院管理局最新數字顯示，昨日(25日)急症室首次求診錄得5,149人次，其中伊利沙伯醫院成為求診人數最多的醫院，錄得513人次，其次是基督教聯合醫院，錄得475人次，而威爾斯親王醫院則有438人次。

整體公立醫院的內科住院病床於午夜時的住用率為89%，而兒科住院病房於午夜時的住用率則為78%。在16間有提供內科病床的公立醫院中，8間醫院的床位使用率超過90%，其中明愛醫院床位不敷應用，其內科病床使用率已達114%；其次為錄得94%的伊利沙伯醫院及瑪嘉烈醫院；將軍澳醫院緊隨其後，錄得93%。

急症室輪候時間方面，截至今早(26日)9時45分，6間九龍及港島區醫院的急症室輪候時間均超過8小時，只有瑪麗醫院輪候時候在6小時以上。而在新界區，瑪嘉烈醫院、博愛醫院、威爾斯親王醫院、天水圍醫院，及仁濟醫院同樣需等逾8小時。醫管局曾呼籲，病情穩定的確診新冠病人，應避免前往急症室求診，以免加重急症室負苛。