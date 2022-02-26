立法暫緩追租或增業主壓力　當局擬推貸款計劃

新一份《財政預算案》提出，立法暫緩業主對特定行業商戶追租3個月，按需要可延長3個月，法例在6個月後失效。財政司司長陳茂波今（26日）表示，暫緩追租措施只屬短期性質，是「非常時期的非常手段」，主要針對大業主或大地產商，並非不讓業主收租。他又指，計劃透過免息擔保貸款計劃，向有需要的長者業主墊支3個月租金，上限10萬港元，支援有困難的業主，由政府作百分百擔保。

陳指出，措施只是希望若租客暫時交不到，業主可「高抬貴手」，若業主受措施影響，令他們繳付銀行貸款有困難，政府或可借鏡外國，由金管局要求銀行配合，就業主的還款提供暫緩期，如「還息不還本」等方案。

被問及再次以電子消費券形式派錢，陳茂波表示不派現金的原因，是在於當局已掌握630萬名申領消費券市民的資料，沿用現有方法市民可在4月便收到消費券。陳認為，消費券的使用範圍涵蓋出行交通，使用期限亦長達半年，若疫情在4月初仍未穩控，會考慮稍為延長消費券的使用期。

他又指，去年推出消費券時，初期期有個別儲值支付工具的服務跟不上，已督促各營運商尋求專業協助，平台亦很快糾正過來。現時，當局正與其他電子支付工具平台商討合作，若去年參與計劃的平台做得不好，下一期就未必有份參與。

提到預算案進一步放寬按揭保險計劃，陳指目前研判是自去年9月起，本港樓市轉趨靜下來，樓市偏軟，成交量較去年上半年有所下降，因此現時放寬較為合適，可為有需要人士提供選擇，亦不會對市場造成太大刺激。對於烏克蘭局勢，陳茂波認為本港有監察及評估，雖事件無可避免對市場造成波動，但並不擔心金融系統穩定性。

至於《財政預算案》提出成立「數字化經濟發展委員會」，財政司長陳茂波指他自己會擔任委員會主席，又提到疫情下經濟數碼化是升級轉型的手段，亦是未來經濟發展的重要部分，委員會會為各政府部門審計，了解提升數碼化的程度，同時協助推動傳統行業數碼轉型。