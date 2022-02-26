隔離設施未招標全交中建　消息指援港方艙醫院由內地醫護接管

本港社區隔離設施嚴重不足，疫情大爆發多人需要居家隔離。早前港府表示，分別開展了8個援建項目作為社區隔離及治療設施，當中包括竹篙灣、啟德等，初步估計最少4萬個床位。不過，上述8個援建項目均未經招標文件，直接由指定承建商中國建築國際集團負責，費用由港府承擔。有消息指，由中央援建的方艙醫院，將會讓內地醫護人員接管及營運，以解決本港醫護人手不足的問題。

政府早前表示，將會於竹篙灣、啟德前跑道區、元朗潭尾、前新田購物城、洪水橋近雞伯嶺路、青衣市地段200號、粉嶺馬適路旁及港珠澳大橋香港口岸人工島，共8個地方興建社區隔離及治療設施，並與指定承建商中國建築國際集團簽署合作協議，預計合共可提供最少4萬個隔離及治療床位，費用由港府負責。不過，對於中央援建角色、耗資多少、工程詳細內容等，東網仍在向發展局及建築署查詢。

雖然港府早前表示衷心感謝中央政府給予大力支援，才能讓援建項目迅速開展，但仍暫未詳細說明中央政府在上述8個援建項目上的角色。有消息就指，早前港府引用《緊急法》訂立《緊急情況（豁免法定規定）（2019冠狀病毒病）規例》，當中亦包括內地醫護可在豁免註冊的情況下，在港參與抗疫工作，例如醫治患者，故由中央援建的方艙醫院，亦會由內地醫護人員接管及營運，以引用《緊急法》作為鋪墊，相信內地醫護以後亦或可來港，解決本況醫療資源、人手不足的情況。

至於因第5波疫情令逾400間院舍淪陷，逾1,500名院友染疫，在公立醫院資源不足以照顧染疫長者的情況之下，除政府早前宣布本月底在石硤尾公園體育館增多一間暫託中心外，據了解，啟德郵輪碼頭最快亦會在一周內變成暫託中心，合共提供約1000張床位。