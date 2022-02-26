土木工程拓展署疫下開船P賀署長升職　傳已換人

第5波疫情爆發初期，多名高官被揭發參與私人聚會，其中土木工程拓展署官員在今年1月6日舉行遊艇派對，數十人更在岸上大合照，慶祝可持續大嶼辦事處處長方學誠升任土木工程拓展署署長。傳方學誠事後已升職無望，署長改由北拓展處處長黎卓豪署任，東網正向土拓署及公務員事務局查詢事件。

根據當時的照片所見，數十人持有大型橫額，寫上「熱烈恭賀方學誠先生出任土木工程拓展署署長」，並印有方學誠的個人頭像。單以照片所示，有關橫額印有三幅，分別懸掛在遊艇上、岸上圍欄，另有出席人士手持一幅，好不威風。土拓署當時回應說，當日參與活動人士自費租用遊艇，並安排外賣食品，邀請方學誠在遊艇上午飯。整個安排方學誠事前並不知情。

該遊艇載客量為55人，出席午餐人數有22人。另外，午飯後有一個合照環節，地點為土木工程拓展署東涌社區聯絡中心的戶外空間，當日其他在上址上班的人士亦有參與合照，在場人士全程均有佩戴口罩。因應近期疫情發展迅速，署方已再次提醒所有同事，必須提高警覺，配合防疫抗疫工作。