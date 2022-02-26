皇后山荔景邨公屋改裝隔離設施　料下周起提供3000單位

疫情大爆發，隔離設施不敷應用。運輸及房屋局局長陳帆今日（26日）於網誌表示，皇后山邨皇溢樓及皇澄樓、荔景邨恒景樓共約50多人的建築團隊，十多天內將3座新建公屋大樓改裝為社區隔離設施，提供3,000多個單位，並訂購相關物資、總共超過10萬件物品。

陳帆表示，皇溢樓已於2月24日交予保安局作日後營運，而皇澄樓及荔景邨恒景樓亦預計於日內交收，借鏡火炭駿洋邨於2020年初改裝為臨時檢疫中心的經驗，將整個落實設計的過程壓縮至3日。房屋署團隊在3座新建公屋大樓改裝為社區隔離設施項目的首天，即聯同政府相關部門進行基本改裝，邊做邊修訂，並同步開始改裝工程及訂購相關物資。他引述同事指：「改裝工程的複雜性與密集程度前所未見。」

他續指，3,000多個隔離單位的基本配備包括燈泡16,000多個；床架、床褥、被舖及被套、床單、枕頭及枕頭袋、摺椅各10,000多件；熱水爐、電視、熱水壺、風筒、風扇、拖板各3,000多個；還有衣櫃、衣架、摺枱、電視枱、擺放門口接收食物的膠椅、窗簾、浴簾、地拖、掃把等等清潔及日常用品，總共超過10萬件物品。

他又提到，物流服務署連日火速訂購大量物資，而短時間大量物流對周邊道路及空間造成壓力，為盡量減低對現有住戶的影響，房署亦盡量減少佔用公共空間及車道，經協調後盡量理順貨運的時序編排，讓物資有序運送到各座大樓地下，並細分上落大樓的人流安排及電梯管制。

而團隊其中一個挑戰，是社區隔離設施必須配備指揮部、醫療站、保安及清潔運作區和工作室，因此需將皇后山邨地下約12,000平方呎、恒景樓約3,600平方呎的公用地方改裝，由零開始建立各部門的聯絡人名單，設計空間分配表、技術規格要求及與各部門協調用家的要求。