日增逾萬確診料持續　郭健安指醫院勢爆煲　促推家居隔離治療

中大公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安今日(26日)於電台節目表示，醫療系統已超出負荷，期望政府可以繼續探討讓部分輕至中症的確診人士居家治療及隔離的可行性。他表示，若未來的感染個案持續上升，一如研究團隊的數學模型估算，每日將有數以萬計的人感染，醫療系統及社區隔離設施也難以消化，因此，若默沙東及輝瑞新冠病毒口服藥，分別能在今年3月及5月抵港，政府應積極考慮以居家治療及隔離作為最後手段。

郭表示，Omicron變種病毒迅速擴散，即時繁殖率曾經達到3到4的水平，本地的檢測及接觸追蹤承受能力已經過了臨界點。來到今天，每天新增本地確診個案，如果加上沒有呈報的過案，實際感染人數已經過萬。很多院舍的長者、殘疾院舍院友及兒童也因此感染。2月10日進一步收緊的新社交距離措施對減少市民的接觸的成效有待觀察。

有見多間院舍爆發、多名小童出現重症及死亡，他強烈建議長者及家長，在政府重新調配資源加快老人及年幼兒童接種疫苗之時，盡快為自己及年幼小朋友接種新冠疫苗，增加保護 、減低感染率及感染後的死亡率 。大家也要增加並保持社交距離、減少不必要的接觸，盡量減少外出，例如家庭主婦可以考慮一次過購買兩日或三日的食物或日常物資；私人公司的僱主則可以安排僱員在家中工作，務求減少社交接觸，讓疫情稍稍紓緩。

此外，他期望政府可以繼續探討讓部分輕至中症的確診人士居家治療及隔離的可行性。需知道現時醫療系統已經超出負荷，若未來的感染個案繼續上升，一如研究團隊數學模型估算一樣，每日數以萬計的人感染，醫療系統無法處理所有需要入院的病人，新興建的社區隔離措施也未必可以安排確診者入住。因此，也不排除需要家居隔離，甚至乎家居治療的可能性。若默沙東及輝瑞新冠病毒口服藥，分別能在今年三月及五月抵港，政府應積極考慮以居家治療及隔離作為最後手段。