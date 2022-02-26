聶德權指數日後第1針接種率達9成　仍物色新地點作接種場地

政府谷針招數不停，公務員事務局局長聶德權今日（26日）於社交網站上表示，預計還有數天，便能達到第1針9成接種的重要指標，形容得來不易，幾經起伏，而現時亦正物色接種場地，務求在最短時間內繼續加大接種量，政府目標是在3月初第1針的接種率達致90%，以及在4月中學校開課之前，3至11歲兒童的接種率亦可達到90%。

聶德權指出，預料只需數天，本港疫苗接種率便可達致第1針有9成的接種率。而現時港府亦正在全力物色接種場地，已有數個地點正在準備中，一待落實後便會公布。聶指出，政府的目標是在3月初把每日接種量提升2成至10萬劑，並爭取在3月初可達到第1針的接種率達致90%。同時，在4月中學校開課前，期望3至11歲兒童的接種率亦可達到90%。

至於安老院舍長者方面，聶則表示，政府會爭取3月中接種率達65%，務求在4月中達90%。聶德權指，院舍爆發嚴重，形容長者接種疫苗是「刻不容緩」，不能容許任何拖拉，政府亦已主動介入協調，並成立接種疫苗隊伍和配對工作，安老院舍目前的接種率已由2月初的22%，提升至本周的34%，但聶認為仍未足夠。