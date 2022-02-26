疫苗通行證實施後首周末　「掃碼」靠自律　市民批浪費時間

疫苗通行證自前日(24日)推行，要求市民如進入商場、超市及食肆等地，必須出示「針卡」方可進入場所。適逢周末，今日(26日)記者於中午時間於旺角一帶巡視，卻發現有商場、超市雖已在出入口位置放置了多個「安心出行」二維碼，但有不少是無人看守，全憑市民「自律」去掃碼與否；有市民批評措施擾民，浪費時間；有一腳踢的食店職員則笑言因為冇客，所以儘管要兼顧樓面及查核，但未覺忙碌。

家住大埔的黃小姐指自己每日均要穿過3商場才能去到港鐵站，加上平日工作要出外用膳，或者其他場所，估計一日掃碼超過5次，「趕時間的話會好炆」。她又無奈表示日前有餐廳年長職員因無法掃其針卡而將其拒於門外的經歷，雖然不了解是職員還是餐廳電話裝置出現問題，但最終就是「雙輸」。她又慨嘆家中的老人亦受影響，婆婆因為不太懂用相關程式，怕出外會踩線被罰，而長期在家。

有剛剛與太太兒子逛畢商場的市民蘇先生亦認同「掃碼」已成生活之日常，但亦體諒表示了解疫情嚴峻，非常時期非常手段，自己只可習慣適應。問及會否減少外出，他頓指身旁的3歲兒子，笑言「大帝要定時放下電」，否則會悶悶不樂。不過他亦指因為限聚令，現在已很少在外用膳，主要買外賣或家中自煮。

另一位長者陳婆婆則指雖有聽聞「疫苗通行證」這回事，但自己出入商場未有「掃碼」或出示針卡，並反問記者「不是話有彈性嗎？」

另一方面，受礙於疫情及收緊社交距離措施，不少商店及食肆門庭亦十分冷清，記者亦眼見有餐廳日間時分職員只有一、兩位，不但要負責樓面，亦要兼顧查核顧客的針卡二維碼。

位於旺角的豆品店職員梁小姐指目前生意真是十分慘淡，因此店舖根本亦用不著許多員工留守。她與記者聊天期間，一邊正在煎釀豆腐，笑指自己一腳踢，要兼顧樓面及查核針卡，但尚可應付，因為根本「無客」。