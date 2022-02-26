竹篙灣檢疫者求助無門　議員設線上醫療及情緒支援服務

竹篙灣社區隔離治療設施管理混亂，加上醫護人員短缺，連日企圖自殺及集體抗議等情況更不斷上演。有議員更指有患者「14日都沒有機會見一次醫生」，因應上述情況，首次設立義務醫療顧問線上平台，希望為竹篙灣隔離的市民提供醫療及情緒的支援服務，同時遇有特殊急切的需要，亦會即時轉達當局作出跟進。

議員梁熙表示自第5波疫情爆發以來，染疫人數持續上升，導致醫療系統陷入崩潰，大批確診及密切接觸者被安排送入竹篙灣隔離，又面對著缺乏支援及與世隔絕的困局，情況極度受人擔憂。

梁熙指他及其團隊，今日(26日)首設義務醫療顧問線上平台，希望為竹篙灣隔離的市民提供醫療及情緒的支援服務。有關的義務醫療顧問線上平台，主要服務正在竹篙灣隔離的市民。他們需預先以手機聯絡其議辦或其團隊，以預約有關服務。經過同事的聯絡及配對之後，暫定每天可提供3節時段，每節約45分鐘的線上視像諮詢，預計每節可提供約10個名額。每位求助市民會被配對一位醫生，向其提供醫療及情緒的支援服務。

此外，團隊亦會記錄每位事主的情況，遇有特殊急切的需要，亦會即時轉達當局作出跟進。梁熙強調，政府不能對問題視若無睹，亦不能只單靠民間有限的力量，必須負起主導責任，解決有關問題。