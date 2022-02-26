港鐵贈醫護1萬張車票　研設臨時隔離地點　

為支援社會抗疫，港鐵今（26日）宣布續推多項新措施，包括向醫護人員提供一萬張港鐵都會票，以及向低收入家庭捐贈食物券，冀能在疫情期間支持社會不同群組的需要。港鐵又指，正與有關部門聯繫，探討於港鐵範圍內為確診員工設立臨時隔離地點的可行性，又會安排向全體港鐵員工及兼職員工派贈「抗疫關愛包」，內含快速抗原檢測劑、湯包現金券等物資。

本地疫情爆發已持續逾兩年，為感謝醫護人員的無私付出及貢獻，港鐵會透過醫院管理局，免費提供一萬張港鐵都會票予醫護員工。港鐵又透過與惜食堂及同路舍(ImpactHK)兩個慈善機構合作，向低收入家庭和無家者提供支援。港鐵將透過惜食堂捐贈食物券，予1,500百個合資格低收入家庭，受惠家庭視乎人數可以獲得面值500至800港元的食物券於超級市場換領食品。

同時，港鐵大窩口站近A出入口位置，將安裝「自在食」速凍餐自助提取機服務，讓已登記人士可以方便取餐。港鐵又會向同路舍購買食物券及支援其緊急庇護所服務，約550位無家者受惠。