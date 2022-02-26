19個流動採樣站停運　議員斥政府資訊發布混亂　安排倉促擾民

政府昨晚(25日)約8時發出新聞公報，宣布大幅度調整檢測策略，晚上約10時半再發出新聞公報，停止19個流動採樣站運作。議員劉國勳批評政府只透過新聞公報交代是不能接受，又斥政府安排倉促，未能即時掌握新政策、做法擾民。

政府昨晚宣布將確診個案多的樓宇、食肆強制檢測公告即日起取消，改為向市民派發快速檢測套裝、高風險從業員的強制檢測安排延長到每7日一次，以及快速檢測初確市民可網上登記，視為確診者讓政府跟進。不過，相隔約2小時後，政府再宣布下調流動採樣站數目，全港共有19個流動採樣站今日起停止運作。

劉國勳直言，不少相關的流動採樣站承辦商員工上班後，才獲悉採樣站關閉，批評政府決定突然，令員工都未能及時得悉。劉指政府對現有政策作大幅度更改時，應由相關官員召開記者會向市民交代，批評政府在晚上只透過新聞公報交代，令人不能接受。

他又稱今次改動即時影響市民，政府安排倉促，令不少市民仍以為要接受強檢，要到已關閉的採樣站撲空，做法擾民。他要求政府日後發放任何抗疫資訊及政策，都應更公開並及早交代，做好解說工作。

另外，劉國勳指政府雖承認快測結果，但不應一刀切推翻原有做法，否則做法「與病毒共存」無異。他又稱，長者未必有能力可自行使用快速測試，如快速檢測顯示初確，長者亦未必懂得上網登記。