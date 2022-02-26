敘福樓全線分店下周一起停業　黃傑龍：營商環境惡化無法經營

第五波疫情下，飲食業「死傷慘重」。叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍今日（26日）表示，社交距離措施上月收緊至今，仍放寬無期，形容「營商環境惡化至實在無法經營」，宣布全線分店明天最後一天營業，並於下周一（28日）起暫停營業。敘福樓旗下餐廳品牌包括牛角、牛角Buffet、牛角次男坊、牛涮鍋、温野菜、柳氏家、和平飯店及永華日常。

黃傑龍在Facebook交代停業消息時指，「疫情持續惡化，疫情由一月初開始，社交距離措施放寬無期，由年初四到2月24日兩次都全面落空，呈報確診個案昨天突破22000，營商環境惡化至實在無法經營」。他期望，停業決定能稍微減輕醫護人員負擔，又期望疫情盡早受控後復業。

黃傑龍曾表示，第五波疫情是業界「史上最大的危機」，生意僅剩正常水平的兩至三成，每日都有食肆裁員、結業，當局日前收緊防疫措施後，情況會再惡化；政府第六輪抗疫基金補貼的幫助有限，「二月份夠出糧，但未必夠交租」，展望疫情或持續兩、三個月，冀當局推出較長期補助。