政府嚴捉2人禁聚直接票控　周末中環外傭圍堆不復見

第5波疫情嚴峻，政府早前落實多項收緊社交距離措施，並指對外傭「不再仁慈」，倘遇任何人違反，直接發告票，罰款5,000港元。在巨大阻嚇下，即使本周六，中環一帶外傭數量大減，只有零星的外傭於公園，而且坐得十分疏落，未見有超過2人聚集。有外傭表示措施十分嚴厲，雖無奈，但亦會遵從；有市民則指相信相關措施會為外傭帶來不便，希望大家互相體諒。

東網記者今日(26日)下午2時許，於中環一帶巡視，只見昔日過往外傭常聚及擺檔的地方如貫穿郵政總局及皇后像廣場的地下行人隧道左右2邊的行人路及環球商場對開一帶位置均已被警員用封條封鎖，期間有警員、食環署及海關人員亦不斷於上址一帶巡視。

已來港工作9年的 Christina表示現時疫情嚴峻，許多僱主寧願付額外工錢予工人，也不願工人在外流連，相信亦是市面上外傭數量大減原因之一。她又指由於難以約人，自己近期放假亦習慣只是自己一個人，主要出來散吓步，食吓東西便會返回僱主家。問及會否覺得政府抗疫措施過於嚴厲，她苦笑道自己只是打工，只可以遵從，又言及自己已經2年沒有回家鄉菲律賓，十分想念，希望疫情快完。

家有聘請外傭的李太亦表示，留意到政府現時大力打擊外傭違規聚集，明白會為她們帶來不便，但有感疫情嚴重，只希望大家互相體諒。她又稱自己未有限制工人放假時的生活，但指家中的工人已經為自己打工超過20年，平日好有「交帶」，故十分放心。她續指工人現時即使出外，也只會同一位固定的朋友，也不會四處去。

另一位市民林生則批評政府似乎打壓得過火，指工人一星期才放一日，但放假卻無處可停留，以往坐的隧道亦已經「封晒」，分分鐘只可留在僱主家。