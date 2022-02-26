再多88名疫患病逝　涉19歲長期病少女　救護車人手緊張

醫管局總行政經理(質素及標準)劉家獻今日(26日)公布，昨日(25日)錄得66名疫患病亡，涉及39男27女，年齡介乎19至101歲，大約39人住在護老院，8人曾接種疫苗。61人為65歲或以上長者，餘下5名年輕病人中，有3人住在院舍，19歲的死者則是長期病患女子，住在院舍需要長期照料，一名41歲也是居於院舍的長期病患，另有中風、癌症患者死亡。2月20日至24日期間亦再多22人離世，年齡介乎68至101歲，換言之，再有88人染疫亡，疫情累計607人離世。

劉家獻又提到，入院篩查發現40多名患者，90人列為密切接觸者，至今共2,326名醫管局員工確診。過去一日再多293人康復出院，隔離病床使用率為91%，優化出院準則方面，公立醫院即日起更改出院準則，如果臨床上已經康復、病情穩定、適合出院、居住環境合適，就會安排他們出院，但需要隔離到確診後第14天，才可以解除隔離。

劉指，當局要騰出病床接收需要入院的病人，這是非常時期的非常做法，否則已經沒有辦法再騰空病床。所以，當局希望出院病人在家接受隔離，嚴格遵守感染控制要求，不要外出。各部門都同意這個做法。

指定診所方面，2月24日已有9間指定診所，考慮需求會持續上升，所以3月1日開始，會多5間，7日開多3間，所以合共會有17間指定診所，每日提供3000個名額。

另外，消防處處長梁偉雄指，疫情非常嚴重，呼籲將急救服務留予有需要人士，平時5時大約會有260救護車，但現在只有182架，少了80架，即是3成，原因是截至今早消防處一共有268位救護人員確診，401位列為密切接觸者，不能執勤。

梁指現時人手非常緊張，處理新冠個案的時間比一般個案需用多兩至3倍時間，令救護車流轉情況急降，服務承諾打破有史以來新低，最低那天只有23.3%，即是每4宗少於1宗達標。