空氣持續欠佳　屯門等4區污染指數達甚高水平

​環境保護署今午錄得較正常為高的空氣污染水平。(袁志豪攝)

​環境保護署今午(26日)錄得較正常為高的空氣污染水平，截至下午5時半，本港有4區健康風險達到「甚高」水平，其中，屯門健康指數達到10，為全港最高；其次為北區、元朗及東涌，健康指數均為9。明日(27日)空氣污染仍會處於較高水平。

香港受一股高污染背景氣流影響，大致天晴及吹微風。微風不利污染物擴散，日間的陽光有利光化煙霧現象，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，而較高的臭氧水平亦會加速二氧化氮的形成。

根據天文台預測，本港將受一股較潮濕的偏東氣流影響，雲量增多。環保署預料屆時本港的空氣質素會有所改善。

當健康風險級別達到甚高或嚴重水平時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動。一般市民應減少或盡量減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方。

由於空氣污染物對健康的影響因人而異，任何人士如有疑問或感到不適，應盡快諮詢醫護人員的意見。市民可參閱衞生防護中心網頁，取得更多有關空氣污染對健康影響的資料及相關健康忠告。