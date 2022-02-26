疫苗開打滿一年　港接種率錄88.2%　第5波疫情谷起打針潮

港府於去年2月26日第4波疫情期間，推出新冠疫苗接種計劃，至今屆滿一年，截至昨日 (25日)晚上8點，本港12歲以上人口有88.2%已打針，76.7%已打齊2針。至於接種第3針的人口，則有163萬人。以第一針計算，本港有58%人口選擇復必泰疫苗，42%人口選擇科興疫苗。而長者接種率依然處於低位，70歲或以上長者接種率不足65%，80歲或以上更不足50%。至於3至11歲兒童，已接種第一針的不足30%。

綜觀過去一年的數據，以每日接種第一針的人數計算，本港接種數字的走勢可分大致為4個階段，分別是去年2月26日至5月；去年6月至8月；去年9月至12月；以及今年1月至2月。去年2月至5月期間，政府優先開放予長者、高風險行業等接種疫苗，每日接種人數緩慢上升，不計公眾假期，7日移動平均數值徘徊在1.5萬至2萬之間。

去年6月至8月，則屢次創下2021年每日接種數字的高峰。5月28日，有地產商響應政府接種疫苗的呼籲，捐出豪宅單位予打齊針的市民抽獎，轟動全城。其後，多個公營機構、商家也推出打針抽獎計劃。全城「谷針」熱潮下，這段日子的7日移動平均數值大部分維持在約3萬高位，其中最多人打針的日子是8月3日，有3.8萬人打針，也是2021年最多人打第一針的日子。

至去年8月中下旬，打針抽獎熱潮逐漸消退，接種數字才逐步回落，並於同年9月跌穿1萬，並維持了3個月。直到今年1月初，第5波疫情幾何級爆發，也帶動另一波打針潮，刷新抗疫兩年來的新紀錄。今年1月2日至2月25日之間，有約120萬個從未打針的市民，蜂擁去打針，佔總接種人口約20%。呼吸系統科專科醫生梁子超認為，就算第5波爆發，市民打針意欲上升，政府的接種服務也難以應付。